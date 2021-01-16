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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف «غرفة طرابلس» لبحث سبل التعاون

السبت 16/يناير/2021 - 05:08 م
الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
دعاء أبو العزم - هبه عويضه
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استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مكونًا من الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات افتراضية، لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلي بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لبناء جسر تعاون بين الطرفين.

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