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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

السبت 16/يناير/2021 - 02:13 م
مبادرة اتكلم عربي
مبادرة اتكلم عربي
آلاء حسن
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برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن المبادرة الرئاسية التي أعلنتها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أطلقت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف، أولى حلقات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تتضمن دروسا تعريفية عن اللغة العربية يتم إذاعتها في السادسة مساء الجمعة من كل أسبوع على الموقع الرسمي للأكاديمية، وبدأت اعتبارا من أمس الجمعة.

وقالت الدكتورة هبه يوسف إن تنفيذ فكرة محاضرات تعليم اللغة العربية جاءت طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم باعتبارها وسيلة لتعزيز الهوية لدى أبناء الجالية المصرية، وأكدت أن اللغة أداة أساسية لإبراز الجوانب المضيئة في حضارة الأمة وتاريخها وثقافتها والمحور الأساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات.

وتابعت أن اكاديمية الفنون بروما تلعب دورا هاما في التواصل الحضارى مع أوروبا باعتبارها أحد الأذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة المصرية، مؤكدة أنها نافذة للاطلاع والتعرف على الإبداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء وحوار الثقافات بين البلدين.

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