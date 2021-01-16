شفاء 349 من فيروس كورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن شفاء 349 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 150678.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.