الآلاف يشيعون جنازة أقدم مغسل موتى بالعاشر من رمضان (صور)

شيع الآلاف من أهالي مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، الشيخ محمد عبدالعظيم، أقدم مغسل للموتى، لمثواه الأخير، والذي كان يمارس المهنة دون أجر لأكثر من 20 عامًا، ابتغاء لوجه الله.وقد تمت صلاة الجنازة عليه في الساحة المقابلة لمنطقة "صيدناوي"، بمدينة العاشر من رمضان، قبل تشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.وكان الراحل، مدرس للتدريب الفني، وتطوع لتغسيل الموتى لأكثر من 20 عامًا، دون أجر.