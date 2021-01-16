الداخلية تنجح في تأمين 345 لانش وباخرة سياحية في أسبوع

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، خلال اسبوع في ضبط (884) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (786) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (202) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (179) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (84) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (345) لنش وباخرة سياحية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.