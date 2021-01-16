قطاع أمن المنافذ يحبط 15 عملية تهريب خلال أسبوع

نجح قطاع أمن الموانئ والمنافذ خلال أسبوع في ضبط 15 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا 55 قضية متنوعة من أبرزها "دخول الدائرة الجمركية - نصب".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.