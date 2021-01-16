المرور تضبط 240 ألف مخالفة خلال أسبوع

نجح جهود الإدارة العامة لشرطة المرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، خلال أسبوع في ضبط 240048 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37264 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر، 3183 موقف عشوائى).يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.