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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه
السبت 16/يناير/2021 - 02:05 م
مصطفى محمد
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علق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأول مرة بعد فشل انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي.
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