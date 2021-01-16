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مصر

«أولياء أمور مصر»: يجب إراحة طلاب الثانوية في إجازة نصف العام

السبت 16/يناير/2021 - 02:05 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مرحلة الثانوية العامة دائما تكون مرحلة قلق وتوتر من قبل الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارها مرحلة يترتب عليها مستقبل الطالب، كما أنها جني ثمرة تعب واجتهاد 12 عاما من عمرهم في مراحل التعليم المختلفة، وعليه ننصح الأهال بأن يكونوا واقعيين وألا يطالبوا أبناءهم بما يتجاوز قدراتهم وامكانيتهم.

وأضافت الحزاوي: "أول شيء يجب أن يتم تغييره هو ثقافة كليات القمة وإدخال الطلاب في صراع مع أنفسهم وزملائهم في الوصول لكلية القمة مع أن القمة ليست في مهنة معينة أو تخصص معين فكل مجال يحقق فيه تفوق هو قمة"، مشيرة إلى أن هناك تخصصات حاليا زادت الحاجة إليها ومتوقع أن يكون لها مستقبل.

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند وضع الامتحان، فليس كل الطلاب عباقرة كما يتم مراعاة الزمن مخصص للحل، فكل سنة يتجدد الشكاوى من ضيق الوقت في امتحانات الرياضيات والاهتمام بنشر نماذج استرشادية حتى نكسر حاجز الخوف والقلق لدى الطالب ويستطيع من خلالها معرفة أسلوب التقويم.

وتابعت: "أيضا يقع على وزارة التعليم تأهيل المعلم لتناول المناهج بالكيفية التي تريدها الوزارة حتى لا يكون الشرح بطريقة والأسئلة بطريقة آخرى".

واختتمت الحزاوي: "يجب على طلاب الثانوية العامة، أخذ قسط من الراحة في إجازة نصف العام لالتقاط الأنفاس واستعادة النشاط فماراثون الثانوية العامة يحتاج للنفس الطويل".

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