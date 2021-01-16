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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 174 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية

السبت 16/يناير/2021 - 02:05 م
المصنفات
المصنفات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت جهود الادارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال أسبوع، في ضبط 174 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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