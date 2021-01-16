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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فحص 1514 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بقرية أولاد الشيخ في المنيا

السبت 16/يناير/2021 - 02:04 م
قافلة طبية بالمنيا
قافلة طبية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، استمرت على مدار يومي 13 و14 يناير الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 اسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم أسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و14 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ104 مترددين، وخلع أسنان لـ12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ83 مترددا، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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