الداخلية تضبط 1179 تاجر مخدرات خلال أسبوع

نجحت جهود أجهزة الأمن خلال أسبوع، في ضبط 1100 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1179 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 175٫524 كيلو جرام، كمية من البانجو، وزنت 165٫196 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 14٫761 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 405 جرامات، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 21٫377 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 350 جرامًا، 48٫512 قرص مخدر مختلف الأنواع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.