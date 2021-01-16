ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا لـ 25

أعلنت السلطات الأندونيسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية جاوا غرب إندونيسيا إلى 25.وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ بمنطقة "باندونج" ديدن رضوان سياه، في تصريح صحفي، "إن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على 15 مفقودا في منطقة الكارثة".وكان المركز المعلومات والاتصالات التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قد أعلن قبل أيام عن مصرع 13 شخصا في الحصيلة الأولية للانهيارات الأرضية في المنطقة.وتحدث الفيضانات والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في إندونيسيا لوقعوها في الحزام الاستوائي، خاصة بين أكتوبر إلى شهر أبريل من كل عام.