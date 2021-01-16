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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة: مجمع متكامل لإدارة مخلفات 50 عامًا بالقاهرة والقليوبية

السبت 16/يناير/2021 - 02:44 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوات التي تتخذها مصر لتحويل المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء للحد من الانبعاثات الملوثة لعوادم السيارات.

وأوضحت وزيرة البيئة، جهود الوزارة في إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فدانًا ليستقبل مختلف أنواع المخلفات من بلدية وهدم وبناء وطبية من القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية لمدة 50 عامًا، بما سيسهم في تحسين عملية إدارة المخلفات والحد من التراكمات والانبعاثات الملوثة الصادرة عنها.

وهنأت وزيرة البيئة، خلال جلسة مشتركة مع لجنة الطاقة بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي على توليه رئاسة المجلس، وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة الجدد برئاسة النائب حسام صلاح الدين عوض، والوكلاء النائبة رشا رمضان والنائب أحمد مصطفى وأمين سر اللجنة النائب خالد مشهور.

كما تقدمت بالشكر لأعضاء لجنة الطاقة والبيئة السابقين برئاسة النائب طلعت السويدي لما قدموه لملف البيئة في مصر، وأيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على الدعم الذى قدموه للخروج بقانون تنظيم إدارة المخلفات إلى النور الذي يعد نقلة نوعية في التشريعات المعنية بالبيئة في مصر.

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