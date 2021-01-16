سيناتور جمهوري يحذر من عزل ترامب بعد انتهاء ولايته

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من جهود الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء فترة ولايته، وتساءل: "هل نبدأ بعزل الرئيس باراك أوباما لأنه لم يحمِ سفيرنا في ليبيا؟".وفى تصريحات لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، شكك السيناتور الأمريكى في مزايا جهود العزل الجارية التي بدأها أعضاء مجلس النواب الديمقراطي.وجادل جراهام ضد عزل ترامب الذي ترك منصبه بالفعل، وذكر إمكانية عزل الرئيس السابق باراك أوباما بسبب عدم بذله جهودا خلال الهجوم على قنصلية أمريكية في بنغازي في عام 2012.وقال جراهام: "سنلعب هذا الأمر، نحن نقيل الرئيس اليوم دون أي دليل، إنها مجرد كراهية محضة، وإذا أصبح هذا هو المعيار، فاحذر مما تتمناه اليوم، وبموجب هذه النظرية، اليسار الراديكالي إذا كان بإمكانك عزل رئيس بعد تركه منصبه، فلماذا لا نعزل جورج واشنطن؟ لقد كان يملك عبيدا أين سوف يتوقف هذا؟".وتابع جراهام: "لذا بالنسبة لزملائي الجمهوريين، دعونا نقف بحزم ضد الفكرة، سواء كنت تحب دونالد ترامب أم لا، فهو ليس فوق القانون".وأوضح جراهام: "إذا فعل شيئا خاطئا، كما تعلم، يمكنك مواجهة عواقب القانون، ولكن المساءلة سياسية، وما نقوم به هنا هو أننا نستجوب الرئيس دون أي دليل، ودون أي شهود، وسنقوم بمحاكمة بعد خروجه من المنصب".وفي ختام تصريحاته قال جراهام: "كيف يمكنك البقاء كرئيس في المستقبل؟ سيكون هذا هجوما على الرئاسة إلى الأبد"، متسائلا: هل يجب أن نقيل باراك أوباما لأنه لم يحرك ساكنا طيلة 24 ساعة لمساعدة هؤلاء المحاصرين في بنغازي؟ أين سيتوقف هذا؟.جدير بالذكر أنه فى سبتمبر 2012، قادت مجموعة مسلحة هجوما على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي، وفشلت قوات الأمن الليبية المكلفة بحماية المبنى في صده، لتندلع النيران داخله، مما تسبب في مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز مختنقا مع ثلاثة من موظفي القنصلية.