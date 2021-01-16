رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيات مؤتمر «الكورونا من الألف إلى الياء» لأطباء مطروح

السبت 16/يناير/2021 - 02:00 م
مؤتمر الكورونا من
مؤتمر الكورونا من الألف إلى الياء
ياسمين شعيب
طباعة
قال الدكتور ياسر همام استشاري الأمراض الصدرية ومقرر المؤتمر الطبي الأول لعام 2021 تحت عنوان "الكورونا من الألف إلى الياء"، أنه تم ختام فعاليات المؤتمر والذي استمر على مدار يومين.

وأوضح أن جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد عبد الحكيم النادي ‏أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني وعضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء الكورونا بوزارة الصحة و40 طبيبا وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد خلال حديثه لـ"الدستور" أن توصيات المؤتمر تضمنت "ضرورة التزام الطاقم الطبي بتطبيق بروتوكول العلاج الموضوع من قبل وزارة الصحة وعدم الحياد عنه إلا في الحالات التي لا تستجيب للعلاج كما هو موضح تبعا لخطورة الحالة، ضرورة الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي باستمرار لمنع وتقليل فرص انتشار العدوي، تحسين مناعة الجسم من خلال الالتزام بالحصول على قسط كافي من النوم والمواظبة على تناول الأطعمة والمأكولات الطازجة لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي".

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت أيضا "توجيه الأولوية في الحصول علي التطعيم المنتظر لأفراد الطاقم الطبي لكونهم خط الدفاع الأول ولكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والأمراض المناعية، ضرورة تضامن جميع الأطباء في مختلف التخصصات في مواجهة فيروس الكورونا سريع الانتشار ذو القدرة العالية على التطور والتحور".

موضوعات متعلقة

الزمالك يلغي نهائيًا مفاوضات «سانت إيتيان» لضم مصطفى محمد

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

ضبط 16 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

«حامل في مخدة».. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى قوص بسرقة توأمها

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا في جسم الإنسان

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة