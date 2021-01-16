توصيات مؤتمر «الكورونا من الألف إلى الياء» لأطباء مطروح

قال الدكتور ياسر همام استشاري الأمراض الصدرية ومقرر المؤتمر الطبي الأول لعام 2021 تحت عنوان "الكورونا من الألف إلى الياء"، أنه تم ختام فعاليات المؤتمر والذي استمر على مدار يومين.وأوضح أن جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد عبد الحكيم النادي ‏أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني وعضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء الكورونا بوزارة الصحة و40 طبيبا وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.وأكد خلال حديثه لـ"الدستور" أن توصيات المؤتمر تضمنت "ضرورة التزام الطاقم الطبي بتطبيق بروتوكول العلاج الموضوع من قبل وزارة الصحة وعدم الحياد عنه إلا في الحالات التي لا تستجيب للعلاج كما هو موضح تبعا لخطورة الحالة، ضرورة الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي باستمرار لمنع وتقليل فرص انتشار العدوي، تحسين مناعة الجسم من خلال الالتزام بالحصول على قسط كافي من النوم والمواظبة على تناول الأطعمة والمأكولات الطازجة لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي".وأشار إلى أن التوصيات تضمنت أيضا "توجيه الأولوية في الحصول علي التطعيم المنتظر لأفراد الطاقم الطبي لكونهم خط الدفاع الأول ولكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والأمراض المناعية، ضرورة تضامن جميع الأطباء في مختلف التخصصات في مواجهة فيروس الكورونا سريع الانتشار ذو القدرة العالية على التطور والتحور".