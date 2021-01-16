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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

خدمات طبية لـ 6208 سيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

السبت 16/يناير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 6208 سيدات حوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضاف "نادي" أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشري"، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

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