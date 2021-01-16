حي شبرا يراجع موقف وباكيات سويقة أحمد حلمي

شن المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس حى شبرا، حملة مكبرة على موقف أحمد حلمي، بمشاركة الإدارات المعنية بالحي وبتنسيق مع العميد مأمور قسم شرطة شبرا ومباحث المرافق، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية ورفع المخالفات والسيطرة على المخالفين تنفيذا لتعليمات والقوانين الخاصة بمشروع سويقة أحمد حلمي، حيث تم مراجعة أكثر من 90% من الباكيات.وحذر رئيس حي شبرا البائعين بضرورة الالتزام بالقوانين وسداد المتأخرات المستحقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكد خلال جولته اليومية والتفتيش على هذه الإجراءات مع محاسبة المتقاعس عن التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.كما واصل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس حي شبرا، حملاته التفتيشية بمشاركة الإدارات المعنية بالحي على عربات السلع الغذائية، وذلك لمراجعة التصريح والتأكد من هاوية السيارات ومراجعة صالحية المنتجات الغذائية بداخلها ومراجعة الإجراءات الاحترازية في البيع تجنبا من نقل العدوى لفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الحملة التفتيش على جميع عربات السلع والتحقق من هوية إنتجاها وتاريخ صلاحيتها.