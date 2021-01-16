رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي شبرا يراجع موقف وباكيات سويقة أحمد حلمي

السبت 16/يناير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
شن المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس حى شبرا، حملة مكبرة على موقف أحمد حلمي، بمشاركة الإدارات المعنية بالحي وبتنسيق مع العميد مأمور قسم شرطة شبرا ومباحث المرافق، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية ورفع المخالفات والسيطرة على المخالفين تنفيذا لتعليمات والقوانين الخاصة بمشروع سويقة أحمد حلمي، حيث تم مراجعة أكثر من 90% من الباكيات.

وحذر رئيس حي شبرا البائعين بضرورة الالتزام بالقوانين وسداد المتأخرات المستحقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكد خلال جولته اليومية والتفتيش على هذه الإجراءات مع محاسبة المتقاعس عن التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما واصل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس حي شبرا، حملاته التفتيشية بمشاركة الإدارات المعنية بالحي على عربات السلع الغذائية، وذلك لمراجعة التصريح والتأكد من هاوية السيارات ومراجعة صالحية المنتجات الغذائية بداخلها ومراجعة الإجراءات الاحترازية في البيع تجنبا من نقل العدوى لفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الحملة التفتيش على جميع عربات السلع والتحقق من هوية إنتجاها وتاريخ صلاحيتها.

موضوعات متعلقة

«حامل في مخدة».. قصة سيدة اتهمت أطباء مستشفى قوص بسرقة توأمها

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

image description

التحقيق مع طالب «الفيديوهات الفاضحة» في دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

فقدان «ملكة غربان» برج لندن

أستراليا تشدد إجراءات الحجر الصحي للاعبين قادمين من لوس أنجلوس

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

الخميس.. أمسية ضمن فعاليات «تواصل» بالأعلى للثقافة

«البطة سامبا» و«الجميلة والوحش» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي