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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان مشروع تطوير منظومة الرى الحقلى

السبت 16/يناير/2021 - 03:03 م
وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لبحث مشروعات التوسع الأفقي وآخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى، حيث تستهدف المحافظة تطوير مساحة ٢٠٥ آلاف فدان.

كما بحثا القصير والزملوط سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وآليات التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى التكاملى واستثمار الأحواض والمزارع السمكية التابعة للوزراة.

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