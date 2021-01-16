تنفيذ 389 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

أسفرت جهود رجال قطاع الأمن العام خلال أسبوع، عن تنفيذ 389582 حكم قضائى، ضمت 1512 حكم جناية 145180 حكم حبس، 189277 حكم غرامة 53613 مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.