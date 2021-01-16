ضبط 12 عصابة وكشف غموض 44 حادثًا جنائيًا في أسبوع

أسفرت جهود رجال قطاع الأمن العام خلال أسبوع عن ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضمت 38 متهمًا ارتكبوا 52 حادث سرقة متنوعة، وضبط 83 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.كما تم كشف غموض 44 حادث متنوع أبرزهم "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 84 متهمًا، فى مجال تنفيذ الأحكام.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.