رئيس هيئة نظافة القاهرة يحذر متعهدي الجمع السكني من تراكمات القمامة

طالب اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، من عاملي الجمع السكني بعدم تراكم القمامة والتعامل الفوري معها، نظرا لشكاوى المواطنين المقدمة.واجتمع اللواء إيهاب الشرشابي مع متعهدي الجمع السكني بكل من المنطقة الغربية والشمالية ورئيس المركزية للنظافة ومديري المنطقة الغربية والشمالية ورؤساء الأفرع، وتم التنبيه على الجميع بعدم قبول أي تراكمات ومخلفات في أي مربع سكني لأي متعهد كلا في نطاق المربع المتعاقد عليه، وتم التنبيه على رؤساء الفروع التواجد المستمر في الشارع والمحافظة على مستوى النظافة والتجميل والإنارة التي وصلت إليه الشمالية والغربية.