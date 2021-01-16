الأمن يداهم بؤر الإجرام فى 5 محافظات ويضبط 411 متهمًا و28 قطعة سلاح

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، و"السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 411 متهمًا، وبحوزتهم "20 قطعة سلاح نارى– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة– 8 قطع سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية".كما تم ضبط 24 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 3596 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط (444) قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.