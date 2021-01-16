الأمن العام يضبط 639 سلاحًا ناريًا خلال أسبوع

أسفرت جهود رجال قطاع الأمن العام خلال أسبوع، عن ضبط 639 قطعة سلاح نارى أبرزها "91 بندقية آلية - 130 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدس – 374 فرد محلى الصنع – 1775 طلقة مختلفة الأعيرة – 1168 قطعة سلاح أبيض – وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها " 2 بندقية غير مششخنة – مسدس – 4 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع".يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.