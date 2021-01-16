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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيين 964 شابًا وفتاة بالمنيا بالقطاع الخاص في ديسمبر

السبت 16/يناير/2021 - 01:49 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم تشغيل 964 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي: http:www.manpower.gov.egNationalBulletin.html

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