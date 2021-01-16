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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«طاقة النواب» توافق على منحة 750 ألف دولار لتمويل مشروعات بيئية

السبت 16/يناير/2021 - 01:47 م
حسام عوض الله
حسام عوض الله
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة حسام عوض الله، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحي وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

يشار إلى أن الملوثات العضوية الثابتة هي مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنتيها الأساسية، وتبقي في البيئة بمكوناتها من هواء وماء وتربة لفترات طويله تمتذ لسنين وعقود ولا تذوب ولا تتحلل.

واستعرضت وزيرة البيئة، هدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة في تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة، لافتة إلى أنه سيتم شراء أجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء، وطبقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة علي مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية في السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذي يتضمن قبوله إخطار مصر الذي يفيد بإتمام الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.

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