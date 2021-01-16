«هدى رشاد» أول وفاة بكورونا في الأطقم الطبية بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، عن وفاة هدى رشاد رئيسة قسم تمريض العمليات في مستشفى العريش العام، بفيروس كورونا المستجد، لتكون أول حالة وفاة بين الطواقم الطبية في محافظة شمال سيناء، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بعد حجزها في المستشفى.بدورها نعت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء الفقيدة، حيث أصدرت المديرية بيانًا جاء فيه: «تنعى مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله تعالي، هدى رشاد رئيسة قسم تمريض العمليات في مستشفى العريش العام سائلين المولى عز وجل للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأسرتها الصبر والسلوان».يذكر أن محافظة شمال سيناء سجلت 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.