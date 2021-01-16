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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

السبت 16/يناير/2021 - 01:44 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بروتوكول تعاون مع اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم، والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والعميد علاء خضر قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية ومدير المشروع، والعميد إسماعيل نصار مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون القانونية، والعقيد عمرو الحديدي بالشئون القانونية للشركة والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة بالديوان العام.

وتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية، يأتي هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تم استعراض فيديو توضيحي عن أهم إنجازات وأعمال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنها تنفيذ 10 مزارع للإنتاج الحيواني بنطاق الجمهورية، محطات كهرباء، مصانع رخام وجرانيت، محطات معالجة مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى العديد من المناطق اللوجستية وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الكاملة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات ولسرعة بدء تنفيذ الأعمال من الغد للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنى هذه المناطق، مشيدًا بالشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي تعتبر من الشركات المتخصصة والرائدة في مجال المقاولات العامة والتوريدات والتي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي وتطوير البنية الأساسية للمجتمع، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع.

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