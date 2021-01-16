13 وفاة و427 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و847 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة- في التقرير الوبائي اليومي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.