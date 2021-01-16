الصين تتبرع بمليون جرعة من لقاح كورونا لكمبوديا

أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين أن الصين سوف تمنح بلاده مليون جرعة من لقاح "كوفيد- 19" من تطوير شركة "سينوفارم" الحكومية الصينية.وكشف هون سين عن التبرع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الجمعة.أقر رئيس الوزراء بأن قبول اللقاح من الصين، يناقض تعهدا سابقا بعدم استخدام سوى العلاجات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.ولكن هون سين قال إن كمبوديا لا يمكنها تحمل الانتظار، نظرًا لأن الحالات جراء تفشي الفيروس في تايلاند ما زالت تتدفق عبر الحدود من خلال العمال المهاجرين العائدين.وذكرت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عشر حالات جديدة بين العمال المهاجرين، رفعت الحصيلة الكلية منذ بدء الجائحة إلى 436.وقال هون سين إن لقاح سينوفارم سوف يصل عن طريق وزارتي الدفاع الكمبودية والصينية، وسوف يستخدم في تطعيم نحو 500 ألف شخص.وأشار إلى أن اللقاحات التي طورتها الصين تلقاها ملايين الأشخاص في الصين بينهم كبار القادة في بكين، وكذلك مواطنون في إندونيسيا ومصر والبرازيل.وطلبت أيضا كمبوديا الحصول على مليون جرعة من لقاحات "كوفيد- 19" عبر كوفاكس، وهو برنامج مدعوم من جانب الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على علاجات الفيروس المجازة.وقال هون سين إن البلاد ترمي إلى الحصول في النهاية على مخزونات كافية من اللقاحات لتطعيم 80 % من مواطني البلاد البالغ تعدادهم 16 مليون نسمة.