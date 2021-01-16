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مصر

وجبات جاهزة من «تسويق الأسماك».. والكيلو بـ8 جنيهات

السبت 16/يناير/2021 - 01:43 م
الأسماك
الأسماك
صلاح عامر
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أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 20 إلى 25 طنا من الأسماك الطازجة والمجمدة يوميا بتخفيضات 30%، لتوفير احتياجات المواطنين من خلال 27 فرعا منتشرا في محافظات القاهرة الكبرى وأسوان.

وأكد المحاسب رأفت، ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن نسبة الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة في فروع الشركة الثابتة والمتنقلة تصل بنسبة 70%، لافتا إلى أنه خلال الموسم الشتوي ترتفع تدريجيا معدلات الاستهلاك والسحب وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وعليه تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم للفروع وارتداء القفازات للبائع.

وأشار إلى أنه بدءا من الشهر الجاري تم ضخ بشاير بحيرة ناصر البلطي الأسواني الدباش بسعر 32 جنيها للكيلو، والسمكة الواحدة تزن نحو 2 كيلو ونصف الكيلو، وطرح الشبارة بسعر23 جنيها، والبلطي الغليون بـ27 جنيها، وتصل زنة السمكة الواحدة نصف كيلو جرام الأحجام الكبيرة، والباسا الأبيض والأحمر بسعر يتراوح ما بين 35 و45 جنيها، والجمبري بسعر يبدأ من 120 و180 جنيها، وشوربة السيفود العادية بـ25 جنيها، والمخلية بـ35 جنيها.

وفي السياق، أكدت رئيسة الدسوقي، مدير عام التصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، أن هناك فروع مجهزة في الشركة تجهز الأسماك من خلال أفران الشوي ومعدات القلي، لطرج الكيلو المجهز بسعر بين 8 و12 جنيها، والوجبات العادية بسعر 20 جنيها، تحتوي على سمكة وأرز وسلطة وعيش، ووجبة الفيليه بـ12 جنيها زنة 100 جرام، بجانب السلطة والعيش ووجبة الجمبري بـ15 جنيها، زنة الجمبري 60 جراما، بجانب السلطة والعيش، والرنجة الفاخرة بـ40 جنيها والعادية بـ32 جنيها.


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