تفاصيل تجميل مسار العائلة المقدسة بالقاهرة

اقتربت محافظة القاهرة من الانتهاء من تجميل مسار العائلة المقدسة بمحافظة القاهرة، حسب تكليفات الإدارة السياسية.وقال إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظ القاهرة والمتحدث الإعلامي ومدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، أن آخر يناير موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية حسب خطة العمل.وأكد عوض لـ"الدستور" أن الأعمال شملت رصف الأرصفة والدهانات ورفع كفاءة الإنارة التجميلية وأشجار الزينية.ومن جهته، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المنطقة الشرقية اقتربت من الانتهاء من أعمالها بمحيط شجرة مريم.وأوضح "صابر" لـ"الدستور" أنه سيتم الانتهاء قريبا من إعادة تطوير شبكة الصرف بمحيط شجرة مريم لتبدأ عملية الرصف بمحيط شجرة مريم بشارع المطراوي بحي المطرية.ومن ناحيتها، أوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أنه تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لخطة التطوير الجارى تنفيذها بمسار العائلة المقدسة بالمنطقة الجنوبية، والتى تشمل منطقة مجمع الأديان بما يتواكب مع أهمية الحدث، وتشمل دهان جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بألوان موحدة وتطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الأديان وخط السير.وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم عرض مقترح لإعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل مميز، به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضارى مميز، ووجهت بضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة اليونيبول بمدخل مجمع الأديان، حيث أنه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها وجارى الاستكمال.وتابعت نائب محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من البرجولات الخشبية بنسبة ٩٠%، كما تم الانتهاء من عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة، حيث قاربت على الانتهاء، مضيفه أنه تم بالفعل الانتهاء من زرع النخل بطول المسار وتم طلاء أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى.