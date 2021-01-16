«حواس»: اكتشافات أثرية مهمة بسقارة ستعيد كتابة تاريخ المنطقة

كشفت البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية التي تعمل في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عن اكتشافات أثرية مهمة تعود إلى الدولتين القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.وقال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية رئيس البعثة، في تصريح اليوم السبت، إن هذه الاكتشافات سوف تعيد كتابة تاريخ هذه المنطقة، خاصة خلال الأسرتين الـ ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة، وهي الفترة التي عُبد فيها الملك تتي وكان يتم الدفن في ذلك الوقت حول هرمه.وأضاف أن البعثة عثرت على المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، الذي تم الكشف عن جزء منه في الأعوام السابقة للبعثة، مشيرًا إلى أن البعثة عثرت أيضًا على تخطيط المعبد، بالإضافة إلى 3 مخازن مبنية من الطوب اللبن في الناحية الجنوبية الشرقية منه، لتخزين القرابين والأدوات التي كانت تستخدم في إحياء عقيدة الملكة.وأوضح أنه تم العثور على ٥٢ بئرًا تتراوح أعماقها ما بين ١٠ و١٢ مترًا، بداخلها أكثر من ٥٠ تابوتًا خشبيًا من عصر الدولة الحديثة.وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى 3 آلاف عام، وهذه التوابيت ذات هيئة آدمية وممثل على سطحها العديد من مناظر الآلهة التي كانت تعبد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب الموتى التي تساعد المتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم الآخر.وأشار إلى أن البعثة عثرت داخل الآبار على أعداد كبيرة من المشغولات الأثرية وتماثيل على هيئة المعبودات مثل الإله أوزير، وبتاح، وسوكر، بالإضافة إلى كشف فريد من نوعه، حيث عثرت البعثة على بردية يصل طولها إلى 4 أمتار ومتر واحد عرضًا، تمثل الفصل السابع عشر من كتاب الموتى، ومسجل عليها اسم صاحبها وهو (بو-خع-اف) وقد وجد نفس الاسم مسجل على 4 تماثيل أوشابتي.وأوضح أنه تم كذلك العثور على تابوت خشبي على الهيئة الآدمية لنفس الشخص، بالإضافة إلى العديد من تماثيل الأوشابتي من الخشب والحجر الفيانس من عصر الدولة الحديثة بالإضافة إلى مجموعة من الأقنعة الخشبية وكذلك مقصورة الإله انوبيس إله الجبانة، وعثر له على تماثيل بحالة جيدة وكذلك العديد من الألعاب التي كان يلعب بها المتوفى في العالم الآخر مثل لعبة (السنت) التي تشبه الشطرنج حاليًا، وكذلك لعبة العشرين مسجل عليها اسم الشخص الذي كان يلعب بها.وتابع أنه تم العثور على العديد من القطع الأثرية التي تمثل طيورًا مثل أوزةه، وبلطة من البرونز تدل على أن صاحبها كان أحد قادة الجيش في عصر الدولة الحديثة، والعديد من اللوحات المنقوشة عليها مناظر المتوفى وزوجته وكتابات الهيروغليفية؛ من أجملها لوحة من الحجر الجيري في حالة جيدة من الحفظ، مصور عليها منظر متوفى يدعى (خو- بتاح) وزوجته تدعى (موت- ام- ويا).وأوضح أن الصف العلوي من اللوحة يصور المتوفى وزوجته في وضع تعبدي أمام المعبود أوزير، والصف السفلي يصور المتوفى جالسًا وزوجته خلفه، وتحت مقعد الزوجة مثلت إحدى بناتهما جالسة تقرب إلى أنفها زهرة اللوتس ويزين رأسها بالقمع العطري.وأضاف أنه يوجد أمام الزوجين 6 من الأبناء على صفين، حيث نجد الصف العلوي به 3 من بناتهما جالسات على الأرض يقربن زهرة اللوتس من أنوفهن ويغطين رءوسهن أقماع العطر، أما الصف السفلي فبه 3 من الأبناء الذكور في وضع الوقوف أمام المتوفى وزوجته.وقال "حواس" إنه من الملفت للنظر أن إحدى البنات تحمل اسم (نفرتاري)، سميت باسم الزوجة المحببة لدى الملك رمسيس الثاني، وحمل اسم أحد الأبناء (خع-ام-واست) وهو اسم أحد أبناء الملك رمسيس الثاني ويعتبر حكيم العصر ويطلق عليه أنه أول عالم مصريات حيث كان يرمم آثار أجداده.وأضاف كما كان المشرف على العجلة الحربية للملك مما يدل على مكانته المهمة في الأسرة الـ١٩، كما تم العثور على كميات رائعة من الفخار الذي يعود إلى الدولة الحديثة ومنه فخار يثبت العلاقات التجارية بين مصر وكريت وكذلك سوريا وفلسطين.وأكد أن هذا الكشف يؤكد أن منطقة آثار سقارة لم تستغل في الدفن خلال العصر المتأخر فقط، بل وكذلك في الدولة الحديثة، كما أثبت وجود العديد من الورش التي تنتج هذه التوابيت التي كان يتم شراؤها عن طريق الأهالي، وكذلك ورش خاصة بالتحنيط.ولفت إلى أن البعثة قامت بدراسة مومياء إحدى السيدات التي تبين أن صاحبتها كانت تعاني من مرض يعرف باسم "حمى البحر الأبيض المتوسط" أو "الحمى الخنازيرية" وهو مرض يأتي من الاتصال المباشر بالحيوان ويؤدي إلى خراج في الكبد وهو مرض مزمن مدى الحياة.وذكر أن الدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بالقصر العيني، قامت بإجراء الدراسات اللازمة على المومياوات المكتشفة التي من بينها مومياء لطفل، وقد حددت الدراسات أسباب الوفاة وعمر المتوفى وقت الوفاة.وأشار "حواس" إلى أن البعثة كشفت عن مقصورة ضخمة من الطوب اللبن ترجع إلى عصر الدولة الحديثة ذات بئر يصل عمقها حتى الآن إلى 24 مترًا ولم نصل بعد إلى نهايتها، ومن المتوقع أن ينتهي بحجرة للدفن، وقد رصفت أرضية تلك المقصورة بكتل من الحجر الجيري المصقول صقلًا جيدًا، وقد غطى الجزء العلوي من فوهة البئر بالأحجار.وأكد أن العمل بالموقع الأثري لايزال جاريًا، معتقدًا أن هذا البئر لم يصل إليه اللصوص وسوف يتم الكشف عنه كاملًا.وأوضح أن هذا الكشف يعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية لهذا العام وسوف يجعل سقارة مع الاكتشافات الأخرى مقصد سياحيًا وثقافيًا مهمًا، وسوف يعيد كتابة تاريخ سقارة في عصر الدولة الحديثة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية عبادة الملك تتي خلال الأسرة الـ١٩ من الدولة الحديثة.