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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ولى عهد أبوظبى يستقبل عاهل الأردن فور وصوله الإمارات

السبت 16/يناير/2021 - 02:04 م
نيفين أشرف
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وصل منذ قليل، عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكان في مقدمة مستقبليه لحظة وصوله أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي، وفقًا لما ذكر الديوان الملكي الهاشمي.

وسيعقد الجانبان محادثات ثنائية لمناقشة عددًمن القضايا والملفات الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل العمل وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

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