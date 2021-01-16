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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفريغ 3200 طن حديد وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت 16/يناير/2021 - 01:36 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ANNA MARIA والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 116 أمتار والغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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