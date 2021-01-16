السقطي: نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة

قال المهندس علاء السقطى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في الاقتصاد المحلي، لأنه قادر على توفير الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف السقطي، أن قرار الحوافز الضريبية الجديدة سيؤدي إلى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن بعد إقرار القانون الجديد سنجد إقبالًا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع.وتابع أن الحوافز الجديدة الخاصة بالقطاع دليل على حرص الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين أوضاع المستثمرين في مصر، بالإضافة إلى زيادة المنتجات المصرية، لأنها سوف تنافس في الأسواق الخارجية.