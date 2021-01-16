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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين رئيس:عوامل كثيرة جذبتني لمسلسل «عش الدبابير»

السبت 16/يناير/2021 - 01:34 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل " عش الدبابير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من العوامل جذبتها للعمل.

وقالت رئيس، في تصريح اليوم السبت، إنها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن التحضير لشخصيتها لم يكن بالأمر السهل لأن أحداث المسلسل تنتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.

وأضافت أنها تظهر في أحداث المسلسل بدور جديد ومختلف عليها تماما، إذ تجسد دور فتاة من حارة شعبية تقع في حب عمرو سعد خلال الأحداث، ولكن تحدث العديد من المواقف بسبب الصراعات التي يدخلها مع بعض الأشخاص.

وأكدت رئيس أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة عليها، حيث لديها ما يتيح لها تقديم أداء مختلف، لافتة إلى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، وأن الجمهور يحب الشخصيات "غير المألوفة" بالنسبة له.

وكشفت عن أنها قامت بتصوير جزء من مشاهدها خلال الفترة الماضية ويتبقى جزء آخر ستقوم بتصويره قريبا، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور خاصة أن هذه النوعية من الأعمال تناسب شهر رمضان.

وينشغل أبطال المسلسل حاليا في تصوير مشاهدهم تباعا، حيث يشارك في بطولته مصطفى شعبان، ورانيا يوسف وعمرو سعد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وعباس أبو الحسن، ووليد فواز، وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

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