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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بالالتزام بخفض حدة التوتر

السبت 16/يناير/2021 - 01:33 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، إن الرسائل الإيجابية من تركيا يجب أن تقترن بعمل ملموس.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتحاد الأوروبي لا يزال على رأس جدول أعمال تركيا وأن بلاده ترى مستقبلها في أوروبا، وفقا لما نقله موقع "أحوال".

لكن التوترات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الخلاف مع اليونان وقبرص بشأن الوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط​​، أدت إلى توتر علاقات تركيا مع الكتلة، وقال ستانو: إن على تركيا أن تتجاوز الكلام.

ونقلت "يورونيوز" عن ستانو: "فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، ويجب أن ينخفض ​​التوتر، ويجب أن يكون هدفنا هو تطوير الحوار والمشاركة على أساس المصالح المشتركة والعمل ضمن إطار يربح فيه الجميع دون استفزاز أي من الدول الأعضاء".

وأضاف ستانو أن موقف الاتحاد الأوروبي سينقل إلى تركيا خلال اجتماع بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل الأسبوع المقبل.

في ديسمبر، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المزيد من الأفراد المشاركين في أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط ​​، لكنهم لم يصلوا إلى حد استهداف الاقتصاد التركي بشكل مباشر. ومن المقرر أن تتم مراجعة الإجراءات مرة أخرى في مارس.

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