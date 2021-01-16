مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعقم الإدارت التعليمية

اصدر محمد عطية وكيل تعليم القاهرة تعليماته بتعقيم الادارات التعليمة لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وذلك من خلال توزيع المعقمات والكمامات على الإدارات التعليمية.وأجرى قيادات مديريه التربية والتعليم جولة تفقدية لإدارات المديرية لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوزيع المعقمات على جميع العاملين حرصا على سلامتهم.جاءت الحملة تنفيذا لتكليفات محمد عطية وكيل تعليم القاهرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال لمواجهة الجائحة بالمرور على كافة الإدارات التعليمة وتعقيمها.