وزير التعليم يناشد طلاب الابتدائية والإعدادية التسجيل ببنك المعرفة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللغة العربية تعرف دائما ببلاغتها وقدرتها على التعبير بشكل أكبر وأعمق من أي لغة أخرى، ويرجع السبب إلى عدد كلماتها سواء المستخدمة أو المهملة والذي يصل إلى 123.029.12 كلمة دون تكرار، وتبلغ 25 ضعف عدد كلمات اللغة الإنجليزية التي تتكون من 600 ألف كلمة، كما تبلغ 10 أضعاف مجموع مرادفات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية معا.وخاطب وزير التربية والتعليم، الطلاب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "اعرف المزيد، سجل الآن مجانًا على موقع بنك المعرفة المصرى www.ekb.eg".وشدد على جميع الطلبة والمعلمين بالانضمام إلى ورش العمل من "York Press" على موقع بنك المعرفة المصرى، وتعرف على أهمية التعلم الرقمى وكيفية استخدام المصادر التعليمية الرقمية DLOs متضمنًا توضيح استخدام خطط الدروس للمعلمين والدروس المتاحة للطلبة، مع توضيح كيفية مساعدتها للطالب فى عمل تقييم ذاتى لضمان مدى استيعابه للدرس، الإثنين 18 يناير الساعة 8 مساءً https:bit.ly34OMnvX، كما تعرف على كيفية استخدام المصادر الإلكترونية فى مناهج Hello للمرحلة الثانوية، يوم الأربعاء 20 يناير الساعة 7:00 مساءً: https:bit.ly34MBevw، وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.وتابع الوزير: "إذا كنت طالبًا في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، تستطيع الآن المذاكرة بشكل أمتع وأسهل من خلال رؤية الصور والفيديوهات والخرائط التوضيحية فى مختلف المواد، حيث تسهل عملية المذاكرة للامتحانات القادمة".