«أعطته الطعام في سرنجة».. تصرف غريب من زوجة «الطبيب المتحلل» بالإسكندرية

استمعت نيابة العامرية أول بالاسكندرية، لأقوال "ن.ح.ح"، شقيقة زوجة طبيب الأسنان التي عثرت على جثته متحللة داخل فلته، حيث قررت أنها حضرت لزيارة شقيقتها وفوجئت بزوجها متوفي، وجثته مسجاة أعلى مرتبة بصالة الفيلا سكنهم، في حالة تحلل كامل.وأضافت شقيقة الزوجة في تحقيقات النيابة، أنها أصيبت بصدمة ونوبة هستيرية من الصراخ، على إثرها تجمع الجيران وأبلغوا الشرطة، مشيرة إلى أن أسرة شقيقتها تعيش في عزلة منذ 10 سنوات.وأضافت أن زوج شقيقتها كان يُعاني من عدة أمراض مزمنة، وشقيقتها منعزلة عن المجتمع وغير متزنة وتعاني من أمراض نفسية وعصبية، وابنتهما متأخرة عقليًا.وبسؤال الزوجة تبين عدم اتّزانها، وقالت إنها وضعت زوجها أعلى مرتبة بأرضية الصالة اعتقادًا منها أنه على قيد الحياة، وكانت تقوم بإعطائه الطعام مستخدمة سرنجة طبية.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطار من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة "عبد الله.ع.ا.ح"، 64 سنة، طبيب أسنان، متوفي وفي حالة تحلل كامل داخل فلّته بدائرة القسم.وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن طبيب الأسنان قرر الاعتزال عن الناس والعيش بعيدًا عنهم داخل فيلتهم منذ 10 سنوات ماضية، بصحبة زوجته 55 سنة، تعمل طبيبة، وابنتهما 20 سنة، طالبة، وقطعوا التواصل مع الجميع، فأصبحت الأسرة لا تعرف ما يدور خارج أسوار الفيلا، ويوم الواقعة حضرت شقيقة الزوجة "ن.ح.ح.ح"، لزيارة شقيقتها في الفيلا محل سكنها، وكانت زيارة طارئة، فوجدت الجثة في تحلل كامل، أعلى مرتبة في صالة الفيلا ويرتدي كامل ملابسه، واستغاثت بالأهالي.وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت إلى الفيلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.