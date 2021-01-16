رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أعطته الطعام في سرنجة».. تصرف غريب من زوجة «الطبيب المتحلل» بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 01:30 م
نيابة
نيابة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
استمعت نيابة العامرية أول بالاسكندرية، لأقوال "ن.ح.ح"، شقيقة زوجة طبيب الأسنان التي عثرت على جثته متحللة داخل فلته، حيث قررت أنها حضرت لزيارة شقيقتها وفوجئت بزوجها متوفي، وجثته مسجاة أعلى مرتبة بصالة الفيلا سكنهم، في حالة تحلل كامل.

وأضافت شقيقة الزوجة في تحقيقات النيابة، أنها أصيبت بصدمة ونوبة هستيرية من الصراخ، على إثرها تجمع الجيران وأبلغوا الشرطة، مشيرة إلى أن أسرة شقيقتها تعيش في عزلة منذ 10 سنوات.

وأضافت أن زوج شقيقتها كان يُعاني من عدة أمراض مزمنة، وشقيقتها منعزلة عن المجتمع وغير متزنة وتعاني من أمراض نفسية وعصبية، وابنتهما متأخرة عقليًا.

وبسؤال الزوجة تبين عدم اتّزانها، وقالت إنها وضعت زوجها أعلى مرتبة بأرضية الصالة اعتقادًا منها أنه على قيد الحياة، وكانت تقوم بإعطائه الطعام مستخدمة سرنجة طبية.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطار من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة "عبد الله.ع.ا.ح"، 64 سنة، طبيب أسنان، متوفي وفي حالة تحلل كامل داخل فلّته بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن طبيب الأسنان قرر الاعتزال عن الناس والعيش بعيدًا عنهم داخل فيلتهم منذ 10 سنوات ماضية، بصحبة زوجته 55 سنة، تعمل طبيبة، وابنتهما 20 سنة، طالبة، وقطعوا التواصل مع الجميع، فأصبحت الأسرة لا تعرف ما يدور خارج أسوار الفيلا، ويوم الواقعة حضرت شقيقة الزوجة "ن.ح.ح.ح"، لزيارة شقيقتها في الفيلا محل سكنها، وكانت زيارة طارئة، فوجدت الجثة في تحلل كامل، أعلى مرتبة في صالة الفيلا ويرتدي كامل ملابسه، واستغاثت بالأهالي.

وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت إلى الفيلا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبي تطلق «تاكسي لندن» في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب