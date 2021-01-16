الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 20
السبت 16/يناير/2021 - 01:42 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى شمال الصعيد مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء أما الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 11
بلطيم 16 10
مطروح 17 12
السلوم 17 10
سيوة 18 06
بورسعيد 19 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 11
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 11
رأس سدر 20 10
نخل 18 03
نويبع 21 15
طابا 18 13
كاترين 13 05
الطور 21 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 13
مرسى علم 22 16
الفيوم 20 11
بنى سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 21 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
ادفو 22 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 26 16
ابو رماد 25 15
حلايب 23 18
رأس حدربة 24 17
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 11
بلطيم 16 10
مطروح 17 12
السلوم 17 10
سيوة 18 06
بورسعيد 19 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 11
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 11
رأس سدر 20 10
نخل 18 03
نويبع 21 15
طابا 18 13
كاترين 13 05
الطور 21 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 13
مرسى علم 22 16
الفيوم 20 11
بنى سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 21 08
سوهاج 21 09
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
ادفو 22 11
أبوسمبل 22 11
الوادى الجديد 24 12
شلاتين 26 16
ابو رماد 25 15
حلايب 23 18
رأس حدربة 24 17