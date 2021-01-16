الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى شمال الصعيد مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء أما الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 17 10وادى النطرون 19 12طنطا 19 11شبين الكوم 20 11دمنهور 19 11بلطيم 16 10مطروح 17 12السلوم 17 10سيوة 18 06بورسعيد 19 10دمياط 19 10الزقازيق 20 11المنصورة 19 11الإسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 20 10رفح 19 11رأس سدر 20 10نخل 18 03نويبع 21 15طابا 18 13كاترين 13 05الطور 21 11شرم الشيخ 22 14الغردقة 23 13مرسى علم 22 16الفيوم 20 11بنى سويف 20 08المنيا 20 06أسيوط 21 08سوهاج 21 09قنا 22 09الأقصر 22 09أسوان 22 10ادفو 22 11أبوسمبل 22 11الوادى الجديد 24 12شلاتين 26 16ابو رماد 25 15حلايب 23 18رأس حدربة 24 17