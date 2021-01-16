روسيا تبدأ حملة تمشيط لتأمين طريق «دير الزور- حمص» من داعش

بدأت القوات الروسية والقوات التابعة لها، صباح اليوم السبت، حملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، لتأمين طريق دير الزور- حمص، بعد تصاعد نشاط تنظيم داعش هناك عبر كمائن كثيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عمليات التمشيط بدأت انطلاقا من كباجب والشولا غربي دير الزور، وصولا إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات روسية بعمليات التمشيط.جاء ذلك بالتزامن مع شن القوات الجوية الروسية غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية خلال 24 ساعة الماضية، ارتفعت إلى أكثر من 65 غارة جوية، ضمن مثلث حلب حماة الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.وكان تنظيم داعش الإرهابى قد استهدف، أمس، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق- الرقة، قرب منطقة وادي العزيب، أسفر الهجوم عن وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.