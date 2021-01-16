أمن بني سويف يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب به آثار حروق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، من جهودهم لكشف ملابسات، العثور على جثة شاب بالزراعات بناحية قرية دنديل زمام المركز، وبه آثار حريق بأنحاء مختلفة من الجسم وبجواره دراجة نارية.وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية وبها آثار حريق، والذي وجه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، ويضم ضباط مباحث المركز، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.وتبين من التحريات الأولية التي قادها رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إن الجثة لشاب يدعى "عماد. م" يبلغ 31 عاما من عمره، وأن الجثة بها آثار حريق، كذلك عُثر بجواره على دراجة نارية بها آثار حريق، وجاري كشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وأمرت النيابة العامة بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد اصابات المتوفي وبيان سبب الوفاة، وبيان كذلك تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة.