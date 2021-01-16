«من الصين لأمريكا».. قصة نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، ما يعد ركيزة للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية.‏يقصد بالمنشأة الصغيرة "كل شركة أو منشأة تمارس نشاصًا اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاربًا ويتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وتوظف عدد العمال يبلغ نحو 200 فرد، ويقع حجم أعمالها السنوية (المبيعاتالإيرادات السنوية) بين مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.‏تساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في في تقليل فاتورة الاستيراد، ويُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.ووفقا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 %من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وبلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بإنتاج بلغت قيمته 1.237 تريليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالي 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94 من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالي أجور بلغ 67.7 مليار جنيه. وبلغ إجمالي إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه، وحققت قيمة مضافة بلغت5 مليار جنيه.وحظي هذا القطاع بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية. وتولي أجهزة الدولة، خاصة البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 65 متناقصة للمشروعات الصغيرة. وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك ضمن المبادرة نحو 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع، وضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس "السيسى" منصبه فى عام 2014، حتى نهاية شهر يناير 2018.قدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم لأصحاب الصناعات الصغيرة عن طريق توفير تويل بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، مقدمة إلى 409 آلاف مشروع، وفرت تلك المشروعات نحو 670 ألف فرصة عمل. وقد استفاد أكثر من 23 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020.كما تسعى الدولة لبناء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة "بدر" بتكلفة تبلغ 159 مليون جنيه، ويتميز هذا المشروع ببناء مصنع جاهز بالمرافق والتراخيص ويحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية.ويعد الاهتمام بهذه الصناعات هو نواة للدولة المتقدمة ونقدم أبرز التجارب الدولية الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.اليابانبدأت عام 1963 بوضع "القانون الأساسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ثم توالتالإجراءات الحكومية التي هدفت إلى دعم هذا القطاع، ومنها: منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من الضرائب والروسم، وتوفير المساعدات الفنية والتمهيلية والإدارية والتسويقية لها، والسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد او ضمانات لحمايتها من الإفلاس.وعام 1999 فارقًا بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تم إنشاء "الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" كهيئة تنفيذية تهدف إلى توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقامت بإنشاء بعض المؤسسات التمهيلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة.وألزمت الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية أن يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها لا يقل عن 30% من قيمة المناقصة.كوريا الجنوبيةبدًا الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة منذ الستينيات ضمن خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الأولى، واهتمت بتقديم إعفاءات ضريبية وقروض بمعدلات فوائد مميزة وتخفيضات ضريبية للسنوات الأولى من عمر المشروع، وإنشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 1978 توفر برامج متنوعة لهذا القطاع مثل المساعدة المالية وخدمات في الإدارة والتسويق والمعلومات وخدمات التدريب، كما تساعد الحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدن صناعية، وتوجيه الصناعات الصغيرة نحو التصدير.كذلك، يقدم بنك التنمية السنغافوري بتوفير المساعدات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى.الصينأصبحت المشروعات الصغيرة محركً أساسيًا لنمو الاقتصاد الصيني، وتحول كل منزل إلى ورشة صغيرة. وقد قدمت الحكومة الصينية دعمًا كبيرًا لأصحاب هذه المشاريع من خلال:الفصل بين هيئة مكافحة التهرب الضريبي وبين منافذ التجارة والتصدير والبنوك مما مكن ملايين الأشخاص من إنشاء شركات وورشات صناعية بسيطة ضمن منازلهم ودون تراخيص وبرأسمال فردي، تأمين عشرات مواقع التسويق المحلية والعالمية وبمستويات محترفة وتمكين المشاريع الصغيرة والأشخاص(حتى من لا يملك أى ترخيص) من التسجيل المجانى بهاواتخذت الصين سياسة جاذبة للاستثمار والتشجيع على بدء مزيد من المشروعات من خلال تقليل الوقت اللازم لبدء أعمال تجارية جديدة فقد قلصت المدة من حوالي 32 يوم عام 2013 إلى ثمانية أيام فقط في 2019.هذا، وقد شكلت الطفرة التكنولوجية دفعًا كبيرًا لهذه المشاريع ف 80 %من المنتجات الجديدة في الصين تصدر من مشاريع صغيرة أو متوسطة، وفي مجال الاختراعات تسيطر هذه المشاريع على 65 من براءات الاختراعات.الولايات المتحدةاتجهت الحكومة الأمريكية لدعم المشروعات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في الخمسينيات، وذلك عبر: إنشاء جهاز حكومي مركزى عام 1953 يعرف باسم "الإدارة الاتحادية للمنشآت الصغيرة" ليكون بمثئابة الجهه المختصة عن تنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واهتمت بإنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجامعات، والقطاع الخاص، والحكومات المحلية.وقد تمكنت "الإدارة الاتحادية للمنشآت الصغيرة" خلال عقد التسعينيات من رفع معدل النمو السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 63.8، ووصل عدد المشروعات إلى أكثر من 22 مليون مشروع غير زراعي.