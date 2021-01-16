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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران تعلن بدء التطعيم ضد كورونا خلال الشهرين المقبلين

السبت 16/يناير/2021 - 02:50 م
حسن روحاني
حسن روحاني
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أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى البلاد ستبدأ خلال الشهرين المقبلين.

ودعا روحاني، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "کورونا" الشعب الإيراني، إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأعرب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن ارتياحه لخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك تراجع عدد المتوفين جراء هذا المرض، معتبرا ذلك إنجازا للبلاد، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل للقضاء على الفيروس، محذرا من عدم مراعاة التوصيات الصحية واحتمال انتشار موجة جديدة من كورونا في البلاد.

وقال روحاني: "إننا نبذل قصارى جهودنا لتوفير اللقاح خلال العام الجاري"، مشيرا إلى أن إيران أنتجت بمشارکة دولة أخرى لقاح "باستور" المضاد لكورونا، وسيتم طرحه في العام المقبل.

يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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