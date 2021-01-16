اجتماعات بمديرية التربية والتعليم لتحسين مهارات العاملين

اجتمعت منيرة أسامة مديرة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمسئولى العلاقات العامة بكل من إدارة المعادي التعليمية وإدارة الزيتون التعليمية وإدارة المرج التعليمية، بناء على طلبهم.وأشار تعليم القاهرة إلى أن الاجتماع جاء بهدف تنمية وغرس المهارات والقدرات العملية في مجالات العلاقات العامة وتنمية المهارات والاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة الرقمية.وأكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة القاهرة، أن العلاقات العامة تمثل فلسفة اجتماعية تهدف إلى حل مشكلات الأفراد، كما أنها تلعب دورا حيويا في إدارة وتنظيم العلاقات وتطويرها.وفي نهاية الاجتماع قدم مسئولى العلاقات العامة وفريق العمل كل الشكر لمديرة العلاقات العامة والإعلان على أن يتجدد اللقاء.وجاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات محمد عطية وكيل تعليم القاهرة، بما يرفع مهارات العاملين بالمدرية وتتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.