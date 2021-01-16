صحة أسوان: لا صحة لوجود قصور في التعامل مع حالات كورونا بمستشفى إدفو

كشف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن مستشفيات الفرز والاشتباه والعزل هي: حميات أسوان، وصدر أسوان، والجامعى، والعام التخصصى، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، وأيضًا صدر كوم أمبو، مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو.وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تسخير كافة الإمكانيات أمام حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا، مع مراعاة الجانب الإنسانى والتدخل السريع والآمن، ومنها تخصيص سيارات إسعاف نموذجية موزعة على كافة ومدن المحافظة لنقل حالات كورونا، سواء من خلال النداء الآلى 105 أو بالتنسيق مع مديرية الصحة.وأوضح حنفي، أن تطبيق العزل المنزلى لحالات الإصابة بالفيروس بناءً على طلبها، مع حجز معظم الحالات فى المستشفيات التى قامت وزارة الصحة بتحديد استقبالها لحالات الاشتباه والعزل، حيث ستقوم بعمل المسحات والتحاليل الطبية لكل حالة تستحق، مع إعطاء العلاج اللازم والإرشادات للحالات البسيطة ومتابعتها، وفى حالة التأكد من إيجابية الإصابة سيتم حجزها على الفور مع تقديم الخدمة العلاجية للمخالفين.وأشار إلى أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود قصور فى التعامل مع حالات الاشتباه لكورونا بمستشفى إدفو العام عارى تمامًا من الصحة، حيث أن متوسط عدد مرضي العزل 1560 مريضا خلال الـ 6 شهور الماضية تم خروج 1480 مريضا بعد تماثلهم الشفاء، بينما وصل متوسط عدد المرضى العزل المنزلى 3952 حالة تم صرف العلاج والمتابعة لهم ضمن البروتوكول المطبق لمرضى العزل المنزلى.