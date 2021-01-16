وزير المالية يفتتح المقر الجديد لمعهد التأمين

افتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط، المقر الجديد لمعهد التأمين في مصر اليوم السبت، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين العاملة في مصر.وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين قد وافقت على تقديم دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد ايمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصرى.جدير بالذكر أن معهد التأمين بمصر أنشئ عام 1975 وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام 1976 من خلال المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث اصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، كما يعتبر المعهد الثامن عشر في ترتيب أنشائه عالميا.وهو مركز دولى معتمد بالدول العربية والافريقية والاسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن ومعهد إدارة تأمينات الحياة ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدة الامريكية.وقد أنشئ المعهد لتحقيق هدفين رئسيين وهما:1- نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين.2- العمل على تزويد السوق المصرى والعربى للتأمين باجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهنى لصناعة التأمين.ويسعى معهد التأمين القانوني الى تحقيق أعلى درجات الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل سواء من العاملين او الدارسين او الخريجين وكل من يتعامل معه ويعتبر معهد التأمين بمصر ان طريق النجاح هو العمل من خلال فريق عمل متجانس من العاملين والخبراء والاستشاريين ويلتزم المعهد بتحقيق جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين سواء كانوا أفرادا أو هيئات باعتبار أن التطوير والتجديد المستمر هو طريق إلى التميز.وقال محمد الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد إن المبنى الجديد صمم وفقا لأحدث التقنيات ومجهز بقاعات تدريب على أعلى مستوى بالإضافة إلى غرف التحكم وكاميرات مراقبة\ لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوقين المصرى والعربى لاسيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر.وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد: "يهدف المقر الجديد للمعهد التوافق مع الخطة الخاصة بتطوير وزيادة الوعى التأمينى وتنمية الكوادر البشرية بالسوقين المصرى والعربى والتي تتضمن التدريب وجها لوجه وعبر المنصات الالكترونية".وتتضمن خطة تطوير المعهد إضافة المقر الجديد تدريس بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية وتنميتها بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية ويقدم معهد التأمين 4 دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والطبى وإعادة التأمين والتسويق.ومن المعروف ان عضوية المعهد ستكون الزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرى طبقا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره كإحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة وسيصبح كيان تعليمى مستقل تحت إشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الأساسى من مجلس الوزراء.