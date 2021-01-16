ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل لـ 8.39 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8.39 مليون حتى صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 208 آلاف و246 وفاة.وأشارت البيانات إلى تعافى 7.44 مليون من كوفيد 19-، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.